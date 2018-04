Das Forum Nachhaltige Geldanlagen, kurz: FNG, erhebt seit 2005 jedes Jahr Daten zu den nachhaltigen Anlagemärkten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Am 5. Juni 2018 soll der aktuelle Marktbericht in Berlin vorgestellt werden.Seit 2005 erhebt das FNG - Forum Nachhaltige Geldanlagen jährlich Daten zu den nachhaltigen Anlagemärkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Damit ist der jährliche Report des FNG zu einem Standardwerk für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum geworden, für das sich nicht nur zahlreiche Finanz-, Nachhaltigkeitsexperten sowie Wissenschaftler interessieren, sondern zunehmend auch die Politik.

Den vollständigen Artikel lesen ...