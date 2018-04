Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ado Properties von 42 auf 43 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. In einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb Analyst Sander Bunck von einem stagnierenden Wachstum der Mieteinnahmen. Obwohl Ado Properties in einem hart umkämpften Markt weiterhin neue Mietobjekte kaufe und viel in die Modernisierung investiere, stellt Barclays beim operativen Ergebnis keine Verbesserung fest./bek/rag Datum der Analyse: 05.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0040 2018-04-06/13:12

ISIN: LU1250154413