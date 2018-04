FRANKFURT (Dow Jones)--Der Übernahme des österreichischen Vermögensverwalters C-Quadrat durch den Deutsche-Bank-Großaktionär und chinesischen Mischkonzern HNA steht endgültig nichts mehr im Weg. Die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA hat die noch ausstehende Freigabe erteilt, wie C-Quadrat mitteilte.

Die C-Quadrat Investment AG, die unter anderem die Beteiligung der HNA an der Deutschen Bank verwaltet, hatte ihre Übernahme durch das chinesische Unternehmen im Mai vergangenen Jahres bekanntgegeben.

HNA und C-Quadrat können nun ihre geplanten Transaktionen durchführen, die die Einbringung der C-Quadrat-Aktien in eine Gesellschaft namens Cubic vorsehen. Letztlich wird HNA 74,8 Prozent an Cubic und Cubic wiederum 98 Prozent an C-Quadrat halten.

April 06, 2018

