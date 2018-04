Steigende Gewinne und Barmittel zusammen mit einer sinkenden Verschuldung bei Hapag-Lloyd stimmen die Berenberg Bank für die Aktie der Hamburger Container-Reederei optimistisch. Das Papier des im SDax notierten Unternehmens dürfte aufwerten, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Trotz zuletzt schwacher Kursentwicklung infolge sinkender Frachtraten und der von ihm nach dem jüngsten Geschäftsbericht etwas reduzierten Schätzung für das diesjährige operative Ergebnis (Ebitda) gibt sich der Experte nach wie vor zuversichtlich. Die Unternehmensziele für 2018 hält er für vernünftig.

Weil Hapag-Lloyd derzeit keine neuen Schiffe in Auftrag gegeben habe und dies auch in absehbarer Zeit nicht der Fall sein dürfte, sollten in den nächsten zwei Jahren hohe Barmittel erwirtschaftet und die Nettoverschuldung bis Ende 2019 deutlich abgebaut werden.

Die Hapag-Lloyd-Aktie werde noch immer mit einem Abschlag auf die Papiere der Wettbewerber gehandelt und sei entsprechend attraktiv bewertet.

Mit der Empfehlung "Buy" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie./ajx/bek/das

