Das Analysehaus SRC hat seine Anlageempfehlung für die Aktien der heimischen s Immo abgesenkt, empfiehlt sie aber weiterhin zum Kauf. Statt "Buy" lautet das Votum aber nun "Accumulate". Das Kursziel für die Titel des Wiener Immobilienunternehmens wurde gleichzeitig von 16,00 auf 17,50 Euro erhöht.

Die am Vortag vorgelegten Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 seien etwas besser ausgefallen als von ihm erwartet, schreibt SRC-Analyst Stefan Scharff in seiner neuen Studie zur s Immo. Er hält die Projekt-Pipeline des Unternehmen für "vielversprechend" und sieht auch in möglicherweise weiter fallenden Fremdkapitalkosten weiteres Aufwärtspotenzial. Nachdem die Aktie zuletzt allerdings bereits deutlich gestiegen sei, senkt der SRC-Analyst eine Anlageempfehlung leicht zurück.

Beim Gewinn je Aktie prognostiziert er 1,45 Euro (2018), 1,57 Euro (2019) und 1,65 Euro (2020). Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 0,40 Euro (2018), 0,45 Euro (2019) und 0,50 Euro (2020).

Zum Vergleich: An der Wiener Börse wurde die s-Immo-Aktie am Freitagnachmittag bei 16,70 Euro gehandelt.

Analysierendes Institut SCR Research

ISIN: AT0000652250