Als die letzten Quartalszahlen Anfang März vorgestellt wurden, sackte die Aktie von Beiersdorf auf die markante Unterstützung bei rund 85,00 Euro ab, doch wenig später ließen sich zunehmend Käufer wieder blicken und etablierten eine feste Aufwärtsbewegung. Im gestrigen Handel kletterte der Wert sogar über den EMA 200, dieser Vertrauensvorschuss der Aktionäre könnte sich im weiteren Verlauf bei Beiersdorf fortsetzen und für eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung sorgen. Aus der seit Anfang Februar vorliegenden charttechnischen Formationslage wäre sogar noch eine größere Trendwende ableitbar. Volatile Kursschwankungen dürften jedoch an der Tagesordnung bleiben, bieten zugleich aber auch günstige Handelsgelegenheiten.

Long-Chance:

Anleger können bereits auf aktuellem Kursniveau einen Long-Einstieg wagen, sodass auf einen Kursgewinn bis zum Niveau von grob 98,00 Euro und der dort gelegenen Abwärtstrendlinie gesetzt werden kann. Allerdings sollte eine Verlustbegrenzung noch knapp unter dem Niveau von 90,00 Euro angesetzt werden. Zunehmend kritischer für die Beiersdorf-Aktie dürfte es aber erst unterhalb der Marke von 89,00 Euro werden, in diesem Fall müsste mit einem Rücklauf zurück an die Märztiefs von rund 85,00 Euro gerechnet werden. Ob dann aber ein rascher Rücklauf an die aktuellen Wochenhochs gelingt, bleibt zunächst offen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 92,60 Euro

Kursziel: 96,45 Euro

Stop: < 90,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,60 Euro

Zeithorizont: 2 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Beiersdorf AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 92,60 Euro; 13:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

