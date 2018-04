Die DZ Bank hat den fairen Wert für Takkt von 20,50 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die für den Büroausstatter relevanten Frühindikatoren bewegten sich über der Wachstumsschwelle und ließen in den nächsten Monaten ein positives Marktumfeld erwarten, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unklar sei dagegen die weitere Entwicklung von Teilen des US-Geschäfts./bek/edh Datum der Analyse: 06.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0051 2018-04-06/14:57

ISIN: DE0007446007