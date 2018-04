Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Moers (pta031/06.04.2018/16:05) - Der Vorstand der amalphi ag (ISIN DE0008131350, Basic Board) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Details der am 16. März 2018 kommunizierten Barkapitalerhöhung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals um einen Betrag von bis zu EUR 382.293 gegen Bareinlagen erhöht werden. Ausgegeben werden bis zu 382.293 neue, auf den Inhaber lautende Aktien. Für sechs alte Aktien können Anleger eine neue Aktie beziehen, die neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres 2017 ausgegeben. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Der Platzierungspreis einer neuen Aktie beträgt EUR 1,80 je Aktie.



Die Durchführung der Barkapitalerhöhung ist für Ende April geplant.



(Ende)



Aussender: amalphi ag Adresse: Fritz-Peters-Straße 20, 47447 Moers Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Biewald Tel.: +49 2841 368660 E-Mail: ir@amalphi.de Website: www.amalphi.de



ISIN(s): DE0008131350 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1523023500568



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 06, 2018 10:05 ET (14:05 GMT)