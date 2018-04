Ein neues Programm erstellt in Minuten Persönlichkeitsanalysen, für die Psychologen Tage brauchen. "Beängstigend", findet eine Unternehmerin.

Der Versicherer Talanx setzt bei der Suche nach Führungskräften auf neuartige Software, die binnen weniger Minuten durch Sprachuntersuchungen Persönlichkeitsanalysen von Bewerbern erstellt. Die Ergebnisse kommen nach Konzernangaben zu über 90 Prozent an das heran, was Psychologen mit Tests in tagelanger Arbeit bei Assessment Centern herausfinden.

Seit Jahresbeginn verzichtet der 20.000 Mitarbeiter starke Konzern auf aufwendige Assessment Center - umfassende Tests, bei denen Bewerber von Spezialisten tagelang auf ihre Eignung getestet werden.

Bei Talanx genügt nun einziges Telefonat mit einem Computer. Der Bewerber kann etwa erklären, wie ein perfekter Tag für ihn aussieht. "Das Ganze dauert etwa eine halbe Stunde, kostet etwa 1000 Euro und wird vom Computer geführt - ein Assessment Center dagegen dauert ein bis zwei Tage und kostet meist fünfstellige Beträge", sagt der fürs Auslandsgeschäft zuständige Talanx-Vorstand Torsten Leue, der im Mai neuer Vorstandschef werden wird.

Die Maschine wählt jedoch nicht aus, sondern wird nur für eine Vorauswahl eingesetzt. Bei Assessment Centern war das Programm im Vorjahr auf Probe mitgelaufen und ergab extrem hohe Übereinstimmungen. "Ich habe mich auch diesem Instrument gestellt und war begeistert", sagt der Betriebswirt Leue.

Den Algorithmus-Test des "Precire"-Programms sieht er als einfaches, aber effizientes Instrument, um festzustellen, ob die Firmenkultur zum Bewerber passt. Es ...

