Liebe Leser,

das ist eher ungewohnt, dass sich die Medigene-Aktie über Wochen hinweg in einer Seitwärts-Bandbreite bewegt. Doch genau das ist seit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts passiert. Denn seit dem Tag danach (= 23. März) hat sich die Medigene-Aktie bis zum gestrigen Donnerstag (als die Aktie mit 14,20 Euro aus dem Xetra-Handel ging) in einer Bandbreite von ca. 13,00 bis ca. 15,00 Euro bewegt. Die Zahlen waren auch eher gemischt ausgefallen, so dass es weder deutlichen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...