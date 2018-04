Lieber Leser,

der Technologiekonzern Siemens hat einen Großauftrag an Land gezogen: Das Unternehmen wird das gesamte Bahnnetz Norwegens digitalisieren. Auftraggeber ist die staatliche Bane NOR SF. Die Ausstattung mit modernster digitaler Signaltechnik durch Siemens soll die Kapazität, Pünktlichkeit und Sicherheit der Eisenbahn in Norwegen erhöhen. Bis 2034 soll das Digitalisierungsprojekt abgeschlossen sein. Der Auftrag beinhaltet darüber hinaus die Wartung über 25 Jahre ab Inbetriebnahme ... (Claudia Wallendorf)

