Die Topmeldung am KMU-Anleihen-Markt in der Kalenderwoche 14 (KW14) kommt vom Windpark-Projektierer PNE Wind AG, der dem Bond-Markt treu bleiben wird und eine weitere Unternehmensanleihe in den Ring wirft. Bereits am Freitag, den 06. April, startete die Umtauschfrist für Anleger des ersten PNE-Bonds - die neue PNE Wind-Anleihe soll ein Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro haben. Noch steht der Zinskupon nicht fest, die vom Unternehmen angekündigte Spanne wird zwischen 4,00% und 4,75% p.a. liegen und spätestens Ende April festgelegt werden. Die neue Anleihe soll dem Aufbau eines neuen europäischen Portfolios mit Windparks, der Finanzierung von Investitionen zur Erweiterung der Wertschöpfungskette sowie allgemein organischen und anorganischen Wachstums der PNE WIND AG dienen. Vom 24. bis 25. April 2018 wird es ein öffentliches Angebot für die Anleihe geben.

In dieser Woche startete auch das Umtauschangebot der EYEMAXX Real Estate AG, die den Anleihe-Inhaber des EYEMAXX-Bonds 2013/19 bis zum 16. April einen Umtausch in den neuen Bond 2018/23 (5,50%) bietet. Das Umtauschverhältnis beträgt dabei 1:1. Bei Annahme des Angebots erhalten die Anleger für jede Schuldverschreibung 2013/19 je eine Anleihe 2018/23 nebst aufgelaufener Stückzinsen der Anleihe 2013/19 sowie eine einmalige Sonderzahlung von 23,75 Euro.

Die Anleihegläubiger der Beate Uhse AG haben dem vorgelegten Insolvenzplan (AZ: 56 IN 230/17) des Unternehmens auf einer Gläubigerversammlung in dieser Woche zugestimmt. Damit kann die Sanierung der Unternehmensgruppe mit Hilfe eines Investors beginnen und die neue Tochtergesellschaft "NewCo", auf die die werthaltigen Assets der Beate Uhse AG übergehen, gegründet werden. Die SANHA GmbH & Co. KG hat vorläufige ...

