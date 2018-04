Liebe Leser,

in einem günstigeren Preisumfeld hat Petrochina in den ersten 9 Monaten den Umsatz um 26,7% gesteigert und den Gewinn auf 17,4 Mrd RMB verzehnfacht. Die gesamte Öl- und Gasproduktion ging um 1,6% auf 1,08 Mrd Barrel zurück. Die reine Ölproduktion schrumpfte sogar um 5,2% auf 660,1 Mio Barrel. Die Gasproduktion zog dagegen um 4,5% auf 71,1 Mrd m³ an. Der durchschnittlich realisierte Ölpreis stieg um 36,2% auf 48,76 $ pro Barrel. In allen Sparten sind die Umsätze gestiegen. ... (Volker Gelfarth)

