Liebe Leser,

bei Daimler fand am Donnerstag die diesjährige ordentliche Hauptversammlung statt. Ort der Veranstaltung war der "CityCube" in Berlin. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten sich über den Dividendenvorschlag von 3,65 Euro je Aktie freuen - denn das entspricht einer beachtlichen Dividendenrendite. Daimler teilte mit, dass der Anspruch auf die Dividendenzahlung fällig werde "am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag", was der 10. April 2018 sei. Es ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...