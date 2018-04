Mitten in der Diskussion um die Zukunft von Deutsche-Bank-Chef John Cryan schaltet sich der Aufsichtsrat des Konzerns an diesem Sonntag zusammen. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur am Samstag in Aufsichtsratskreisen bestätigt. Zuvor hatten das "Handelsblatt" und das "Manager Magazin" darüber berichtet. Demnach wird vermutet, dass Aufsichtratschef Paul Achleitner in dem "Update-Call" das Kontrollgremium über eine mögliche Ablösung von Vorstandschef Cryan informieren will.

Der Brite steht seit Mitte 2015 an der Spitze der Deutschen Bank. Regulär endet sein Vertrag im Jahr 2020.

Der Druck auf Cryan war in den letzten Wochen gewachsen. Gerüchte machten die Runde, die Bank suche angesichts von drei Verlustjahren in Folge einen Nachfolger. Von einem Zerwürfnis zwischen Aufsichtsratschef Achleitner und dem 57-Jährigen war die Rede. Achleitner hatte den als Sanierer geschätzten ehemaligen UBS -Finanzchef zur Deutschen Bank geholt./bvi/mar/DP/stk

