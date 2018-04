Liebe Leser,

der einstige Börsenstar Tesla ist tief gefallen. Da es dem Unternehmen partout nicht gelingen will, die eigenen Produktionsziele zu erreichen, haben viele Anleger die Geduld verloren. Weitere schlechte Nachrichten ließen die Aktie in der letzten Woche regelrecht abstürzen. Doch allem Anschein nach hat der Hersteller von Elektroautos weiterhin noch eine gesunde Basis, die den nötigen Halt gibt. So verlor die Aktie am letzten Dienstag um rund acht Prozent an Wert, konnte diesen ... (Robert Sasse)

