trotz zahlreicher Skandale, schlechter Presse und möglicher Fahrverbote will Daimler auch in Zukunft weiterhin am Diesel festhalten. Daimler-Chef Dieter Zetsche bekannte sich kürzlich bei der Hauptversammlung sehr deutlich zu dem in Verruf geratenen Antrieb. Die neuesten Dieselmotoren sieht er nicht als ein Problem für den Umweltschutz, sondern viel mehr als einen wichtigen Teil der Lösung.

Außerdem forderte er mehr Fakten und Sachlichkeit in der Dieseldiskussion, um ... (Robert Sasse)

