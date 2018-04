Liebe Leser,

viele sehen in Kryptowährungen wie Bitcoin die Zukunft des Bezahlens. Dazu gehört auch das Unternehmen Netcents, welches sich mit seinem Geschäftsmodell aber eben auch enorm abhängig vom Kurs der Kryptowährungen macht. Aufgrund einer Schwäche bei Bitcoin und anderen digitalen Währungen erlebt die Aktie dieser Tage eine brutale Abwärtsbewegung. In der letzten Woche ging es dabei erstmals seit Monaten wieder unter die Marke von 1 CAD. Besserung ist dabei nicht in Sicht.

Lediglich ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...