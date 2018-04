Liebe Leser,

kaum eine Aktie musste in der letzten Wochen so stark Federn lassen wie die von Paragon. Gleich zu Wochenbeginn kam es zu einem heftigen Absturz, nach dem die Aktie bis auf 58,90 Euro fiel. Jene Marke galt als eine wichtige Unterstützung und es gab zunächst noch Hoffnung, dass das Papier sich noch fangen würde. Doch im weiteren Verlauf der Woche segelten die Anteile von Paragon weiterhin mit hohem Tempo gen Süden und rauschten dabei mit Karacho an allen wichtigen Support-Zonen ... (Robert Sasse)

