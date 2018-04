der DAX schloss zum Ende der 14. Kalenderwoche bei 12241 Punkten. Nach einem Schlussstand am Donnerstag vor einer Woche bei 12097 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der vergangenen und feiertagsbedingt um den Montag verkürzten Handelswoche vom 3. bis 6. April um 144 Zähler oder 1,2 Prozent höher. Beherrschendes Thema am Markt war weiterhin der Handelsstreit zwischen den USA und China, der mit den unterschiedlichen Aussagen zwischen Eskalation und Entspannung schwankte. Entsprechend bewegten sich die Aktienmärkte auf und ab.

Trump trampelt wieder

Der Start in die neue Woche könnte mit einem Minus als Vorzeichen beginnen, denn bereits in der letzten Zeit orientierte sich der DAX wiederum stärker an den Vorgaben der Wall Street. Der Dow Jones gab am Freitag deutlich um 2,3 Prozent nach, nachdem er sich zuvor drei Tage lang erholt hatte. Neben einem schwachen Arbeitsmarktbericht sorgten die neuen Aussagen von US-Präsident Donald Trump für ein negatives Sentiment. Der durch wiederholtes Poltern um einen guten Deal pokernde Trump verschreckte die Anleger ein weiteres Mal.

Wegen der gestiegenen Unsicherheit über das Vorgehen Trumps, der die versöhnlichen Aussagen von Wirtschaftsminister Wilbur Ross und Finanzminister Steven Mnuchin mit einem Schlag vom Tisch wischte, die auf Verhandlungen setzten und ein Abkommen mit Peking als Möglichkeit sahen, zogen die Anleger in den Markt gebrachtes Geld vor dem Wochenende wieder ab. Entscheidend für die Richtung in der neuen Woche könnte nun sein, ob sich die Rhetorik zwischen beiden Konfliktparteien weiter verschärft oder etwa entspannt. Alles scheint möglich.

Am Freitag kaum Abgaben

Der DAX gab am Freitag bis 12200 Punkte ab, konnte in Folge aber wieder über 12250 Punkte hochziehen. Der Leitindex zeige bisher kaum Abgabewillen trotz des starken Anstiegs vom Vortag. Aber Achtung, es befinde sich noch ein offenes Gap im Bereich von 12000 Punkten. Dieses könnte noch geschlossen werden, bevor der DAX weiter Richtung von 12550 bis 12600 Punkten ansteige. Über 12.000 Punkten sei der DAX zunächst long einzustufen, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag.

