Von Jenny Strasburg

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank favorisiert Christian Sewing als nächsten Vorstandsvorsitzenden und Nachfolger von John Cryan. Dies ist aus informierten Kreisen zu erfahren. Der Aufsichtsrat will am Sonntagabend in einer Telefonkonferenz über Sewing und einen externen Kandidaten sprechen, ist aber bereits geneigt, Sewing zu unterstützen, sagte eine informierte Person. Es sei aber noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Am Morgen hatte zunächst das Magazin Spiegel berichtet, dass Sewing CEO werden soll. Sewing reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Eine Sprecherin der Deutschen Bank wollte hierzu nicht Stellung nehmen. Cryan reagierte nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar.

Sewing absolvierte 1989 als Teenager eine Banklehre bei der Deutschen Bank und war in den Bereichen Revision und Risiko tätig. Seit Januar 2015 ist er im Vorstand, wo er derzeit das Privat- und Firmenkundengeschäft der Bank leitet. Die aktuelle Diskussion signalisiert das wahrscheinliche Ende der Amtszeit von Cryan bei der Deutschen Bank, heißt es aus den informierten Kreisen.

Cryan wurde Mitte 2015 Co-CEO und ein Jahr später alleiniger CEO. Die Deutsche Bank hat während eines mehrjährigen Turnarounds darum gekämpft, ihre Profitabilität wiederzuerlangen und ihre Position zu stabilisieren. Die Frustration der Anleger über die Entwicklung der Bank trug dazu bei, dass die Gespräche über die Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden vorangetrieben wurden. Cryan sagte vor zwei Wochen, er sei "absolut engagiert" im Dienste der Deutschen Bank. Sein Vertrag läuft bis 2020.

Sewing wurde im vergangenen Jahr einer von zwei Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank. Der andere, Marcus Schenck, ist Co-Leiter der Investmentbank und galt als potenzieller CEO-Kandidat. Schenck hat indes Gespräche geführt, um die Deutsche Bank bereits nächsten Monat zu verlassen, wie das Wall Street Journal am Samstag berichtete. Die Deutsche Bank lehnte eine Stellungnahme zu Herrn Schenck ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2018 05:18 ET (09:18 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.