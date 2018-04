Liebe Leser,

die Aktie von Millennial Lithium hat in den vergangenen Tagen eine Berg- und Talfahrt hinter sich, die ihresgleichen sucht. Wer in den Wert einsteigt, kann allerdings darauf setzen, dass es massiv bergauf gehen könnte. Denn die Hindernisse sind teils nicht besonders hoch. Im Einzelnen: Der Abschlag setzte bereits Ende vergangener Woche ein. Es ging um über 6 % nach unten. Am 3. April folgte mit weiteren -11 % die nächste Ernüchterung. Zudem ging es am 4. April um annähernd ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...