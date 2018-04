Liebe Leser,

Siemens hat in der vergangenen Woche aus Sicht der Chartanalysten sehr deutliche und positive Signale setzen können. Der Wert ist insgesamt zwar nur leicht gestiegen, konnte aber sein Wochenplus zumindest auf 2,8 % schieben. Dabei sind die Werte sogar über einer wichtigen Kursmarke geblieben, die es langfristig zu verteidigen gilt, so die Meinung der Chartanalysten. Bleiben die Notierungen darüber, dann winken Kursgewinne bis zu 120 oder 125 Euro, also durchaus in Höhe von ... (Frank Holbaum)

