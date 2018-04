Liebe Leser,

RWE konnte in der abgelaufenen Woche ein Ergebnis von fast 0 % erzielen. Dies ist stark, meinen charttechnische Analysten. Denn der Wert befindet sich ohne Zweifel in einem starken charttechnischen Aufwärtstrend. Die Kurse sind über eine wichtige Barriere gesprungen und schafften es somit auch, sich stärker als der Gesamtmarkt zu präsentieren. Im Einzelnen: Die Aktie steht bei mehr als 20 Euro und befindet sich damit in einem starken Kurssegment. Der Wert konnte alleine in ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...