DAX-Prognose für die neue Handelswoche vor dem politischen Hintergrund

Original abrufbar unter Trading-Treff.de bezieht sich auf den DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900).

Zwei Prozent Performance lassen eine tolle DAX-Woche im Rückblick vermuten. Doch die Aufholjagd im DAX gegenüber der Wall Street wurde gerade von dieser erneut gebremst. Der "Schuldige" - wenn man dies so nennen darf - war einmal mehr der US-Präsident Donald Trump selbst. Damit stehen die Zeichen nun wieder auf Uneinigkeit für die kommende Woche. Doch lesen Sie die Ereignisse etwas geordneter und meinen Ausblick dazu selbst.

Nur ein Gewinntag in der Vorwoche

Schaut man sich die Woche im Detail an, fällt sofort ein einziger Tag ins Auge. Der Mittwoch war letztlich für die positive Woche verantwortlich, denn alle anderen Tage endeten im negativen Bereich. Dabei eröffnete der DAX schon am Montag "nur noch" knapp unter der 12.000er-Marke und machte damit das mögliche Kaufsignal vom Quartalsende zunichte. Dies hatte ich in der Vorwochenanalyse wie folgt in Aussicht gestellt (Rückblick):

DAX mit Rückkehr in alte Range?

Grund war ein negativer Quartalsstart in den USA. Hier fiel der Dow Jones schon am ersten Handelstag des April, als der DAX noch das Osterfest ausklingen lies, massiv nach unten. Den zwischenzeitlichen Stand hatte ich im Forum an dieser Stelle dokumentiert:

Entwicklung im Dow Jones vor dem Jahrestief

Das Tief lag in der Tat wenig später bei 23.334 Punkten und so wurde die Spanne von Hoch zu Tief an diesem Tag auf 780 Punkte geschraubt! Eine Gegenbewegung setzte jedoch noch zum Handelsende hin ein und wurde an den Folgetagen ausgebaut. Dynamische 460 Punkte Handelsspanne am Dienstag und fast schon extreme 910 Punkte am Mittwoch lösten ein Reversal von rund 1.000 Punkte ab diesem Tiefststand aus.

Dem folgte der DAX zunächst am Dienstag mit einem weiteren kleinen Angriff der Bären und einer guten Trading-Möglichkeit, die ich mit JFD Brokers umsetzte und zeigte:

GAP-Trading im Wochenverlauf beim DAX

…um dann anschließend auch das Reversal-Thema zu vollziehen. Der Donnerstag brachte hier die Initialzündung und sie kam erneut von Seite der Wall Street. Hier drehten die Märkte bereits zur europäischen Handelszeit und somit auch die Indikation des Dow Jones fast aus dem Stand. Die Folge war ein völliges Aufholen der negativen Vorgaben und eine beeindruckende sowie recht lineare Gegenbewegung. Sie sehen dies noch einmal hier bildlich:

