Polizei sucht nach Todesfahrt in Münster nach Motiv

Nach der tödlichen Attacke mit einem Campingbus in Münster suchen die Ermittler weiter nach einem möglichen Tatmotiv. "Die Ermittlungen werden mit Hochdruck und in alle Richtungen geführt", erklärte die Staatsanwaltschaft am Sonntagmorgen.

EU-Kommission will Mitgliedstaaten im Streit um Türkei-Gelder entgegenkommen

Im Streit um die Auszahlung einer weiteren Tranche in Höhe von drei Milliarden Euro für die Türkei im Zuge des EU-Flüchtlingsabkommens hat die EU-Kommission laut einem Medienbericht ein Entgegenkommen an die europäischen Mitgliedstaaten angedeutet. "Wir werden in den nächsten Wochen sehen, ob wir als Kommission gegebenenfalls zu einem etwas höheren Finanzbeitrag bereit sind", sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) dem Tagesspiegel am Sonntag.

GroKo-Streit um Familiennachzug für Flüchtlinge

Kurz vor der Kabinettsklausur in Meseberg gibt es neuen Streit in der Großen Koalition wegen des Familiennachzugs bei Flüchtlingen. Gestritten wird darüber, ob das vereinbarte Kontingent von maximal 1.00 Angehörigen pro Monat auf andere Monate übertragen werden kann, wenn die Zahl unterschritten wird.

Sonntagstrend: SPD verliert, AfD legt zu

Die SPD verliert auch in der neuen Großen Koalition in der Wählergunst. Laut Sonntagstrend gibt sie einen Zähler ab und kommt nun auf 17 Prozent. Die AfD kann hingegen einen Prozentpunkt zulegen und erreicht 13 Prozent. CDU/CSU bleiben in der aktuellen Umfrage bei 34 Prozent. Die Grünen erreichen unverändert 12 Prozent, die Linke 11 Prozent und die FDP 8 Prozent. Die sonstigen Parteien liegen bei 5 Prozent (plus/minus 0).

Facebook verschärft Regeln für Werbung mit politischen Inhalten

Facebook will Werbeanzeigen mit politischen Inhalten strenger kontrollieren. Bei entsprechenden Beiträgen müsse künftig ausgewiesen werden, wer für die Werbung bezahlt, erklärte Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Freitag.

Neun Tote bei Zusammenstößen an der Grenze des Gazastreifens

Bei den blutigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und israelischen Sicherheitskräften an der Grenze des Gazastreifens sind nach jüngsten palästinensischen Angaben neun Menschen getötet worden. Ein Journalist und ein weiterer Verletzter seien gestorben, teilten die Gesundheitsbehörden in Gaza am Samstag mit.

Scheuer rechnet mit höheren Maut-Einnahmen als geplant

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) rechnet mit höheren Einnahmen aus der umstrittenen Pkw-Maut als bisher erwartet. "Bei der Ausweitung der Lkw-Maut werden wir langfristig mehr Geld einnehmen als prognostiziert", sagte Scheuer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ich verspreche: Das wird uns auch bei der Pkw-Maut gelingen."

Rettungskräfte vermuten Giftgaseinsatz in syrischer Stadt Duma

Bei neuerlichen Luftangriffen auf die syrische Rebellenhochburg Duma ist nach Angaben örtlicher Rettungskräfte offenbar Giftgas eingesetzt worden. Mehrere Bewohner litten unter Atemnot, nachdem ein Wohngebiet mit Chlorgas angegriffen wurde, berichtete die syrische Hilfsorganisation Weißhelme am Samstag.

Puigdemont will vorerst von Berlin aus für Anliegen Kataloniens werben

Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont will bis zur Entscheidung über seine Auslieferung an Spanien in Berlin bleiben. Bei einer Pressekonferenz in der Bundeshauptstadt kündigte Puigdemont an Samstag an, sich an die Auflagen des schleswig-holsteinischen Oberlandesgerichts zu halten und das Land nicht zu verlassen.

Sewing soll neuer Deutsche-Bank-Chef werden

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank favorisiert Christian Sewing als nächsten Vorstandsvorsitzenden und Nachfolger von John Cryan. Dies ist aus informierten Kreisen zu erfahren. Der Aufsichtsrat will am Sonntagabend in einer Telefonkonferenz über Sewing und einen externen Kandidaten sprechen, ist aber bereits geneigt, Sewing zu unterstützen, sagte eine informierte Person.

Neue Eskalation im Streit zwischen Russland und den USA

Der Konflikt zwischen Russland und den USA steht vor einer neuen Eskalationsstufe: Nachdem Washington Sanktionen gegen den inneren Zirkel von Staatschef Wladimir Putin verhängt hatte, kündigte Moskau am Freitagabend eine "harte Antwort" an.

Kassen wollen höheren Beitrag für bessere Bezahlung von Pflegekräften

Die gesetzlichen Kassen plädieren für die Anhebung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung für eine bessere Zahlung von Heim-Personal. "Stand jetzt könnte der Beitragssatz etwa bis 2020 stabil bleiben", sagte Gernot Kiefer, Vorstand des GKV-Spitzenverbandes, dem Redaktions-Netzwerk Deutschland (Montagausgaben).

Trump sieht Lösung im Handelsstreit mit China

US-Präsident Donald Trump hat sich zuversichtlich gezeigt, den Handelsstreit mit China beenden zu können. China werde seine Handelsbarrieren abbauen, "weil es das Richtige ist", schrieb Trump am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Deutschlands Staatsverschuldung sinkt 2019 unter 60 Prozent - Magazin

Die Staatsverschuldung Deutschlands sinkt schneller als bislang angenommen. Das berichtet der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe. Bundesfinanzminister Olaf Scholz rechnet damit, dass der Schuldenstand schon 2019 mit etwas mehr als 58 Prozent unter die im Stabilitätspakt vorgeschriebene Marke von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sinkt.

Boeing erhält Großauftrag von American Airlines - Airbus hat Nachsehen

American Airlines hat bei Boeing Großraumflugzeuge zum Listenpreis von mehr als 12 Milliarden US-Dollar bestellt und einen Vertrag zum Kauf von konkurrierenden Airbus SE-Flugzeugen gekündigt. Die größte Fluggesellschaft der Welt plant nach eigenen Angaben den Kauf von 47 neuen Boeing 787-Großraumflugzeugen, die im Jahr 2020 fertig werden. Zugleich werden Airbus-Großraumflieger ausgemustert.

Berlins Polizei bestätigt sechs Festnahmen nach Bericht zu verhindertem Anschlag

Nach einem Bericht über einen verhinderten Anschlag auf den Berliner Halbmarathon hat die Polizei in der Hauptstadt sechs Festnahmen bestätigt.

