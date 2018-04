Liebe Leser,

Wirecard hat in den zurückliegenden Handelssitzungen wie auch viele andere Aktien einen ordentlichen Schub nach oben bekommen. Dabei ging es für das Unternehmen am Donnerstag um immerhin fast 6 % nach oben. Dies entspricht zwar noch nicht ganz dem kurzfristigen Kursziel, das regelrechte Magie auslösen könnte - aber die Aktie steht kurz davor, die nächsten 12 % zu gewinnen. Denn: Der charttechnische Aufwärtstrend konnte mit diesem Ausbruch nach oben in starker Manier bestätigt ... (Frank Holbaum)

