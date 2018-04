Liebe Leser,

die ÖP hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2017 ein gutes Ergebnis erzielt. Der Umsatz verbesserte sich um 2,3% auf 1,94 Mrd € nach 1,89 Mio € im Vorjahr (exkl. transo-flex). Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich um 2,7% auf 208 Mio €. Die Sparte Brief & Filialen verbuchte einen Umsatzrückgang von 2,1%, der durch einen Anstieg in der Sparte Paket & Logistik mit plus 17,7% mehr als ausgeglichen wurde. Der Paketbereich zeigte aufgrund des E-Commerce-Trends starkes ... (Volker Gelfarth)

