Ad-Hoc Mitteilung: Bedeutende Folgeaufträge für Interroll in Nordamerika

Sant'Antonino, Schweiz, 9. April 2018. Interroll meldet große Folgeaufträge von einem führenden Express- und Paketzustelldienst in Nordamerika. Diese neuen Aufträge umfassen die Lieferung von Sortieranlagen und belaufen sich auf ein zweistelliges Volumen in Mio. USD. Die neuen Aufträge ergingen nun zusätzlich zu den bereits im Mai 2017 vom Unternehmen angekündigten Großaufträgen.

Die 2018 bestellten Sorter-Systeme werden hauptsächlich in neuen Einrichtungen installiert, zum Beispiel in zwei Verteilzentren des Kunden in zwei seiner größten US-Hubs. Als Multisorter-Sites konzipiert besitzen diese eine Matrixkonfiguration, die das primäre und sekundäre Sortieren von Paketen ermöglicht. Die Interroll Sorter-Systeme sind mit einer Steuerung des Kooperationspartners Atronix ausgestattet. Das Hauptmerkmal des Interroll Quergurtsorters ist die große Platzersparnis durch eine kompakte, modulare Bauweise. Mit maximal 72 dBA ist diese auf dem Markt einzigartige Lösung nicht nur leise, sondern auch kostengünstig, ergonomisch und wartungsarm.

Interroll Aktie

Die Namensaktien der Interroll Holding AG werden im Main Standard der SIX Swiss Exchange unter der Valorennummer 637289 gehandelt

Interroll Profil

Die Interroll Gruppe ist der global führende Anbieter von Lösungen für den Materialfluss. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX Swiss Exchange gelistet. Interroll beliefert Systemintegratoren und Anlagenbauer mit einem umfassenden Sortiment an plattformbasierten Produkten und Services in den Kategorien "Rollers" (Förderrollen), "Drives" (Motoren und Antriebe für Förderanlagen), "Conveyors & Sorters" (Förderer & Sorter) sowie "Pallet & Carton Flow" (Fliesslager). Lösungen von Interroll sind bei Express- und Postdiensten, im E-Commerce, in Flughäfen sowie in den Bereichen Food & Beverage, Fashion, Automotive und weiteren Industrien im Einsatz. Das Unternehmen zählt führende Marken wie Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé, Procter & Gamble, Siemens, Walmart oder Zalando zu seinen Nutzern. Mit Hauptsitz in der Schweiz verfügt Interroll über ein weltweites Netzwerk von 32 Unternehmungen mit einem Umsatz von rund 450,7 Millionen Franken und 2.100 Mitarbeitenden (2017).