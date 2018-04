Andritz hat eine bewegte Kapitalmarkthistorie, die von einem MBO mit Private Equity-Investoren bis zur Börse und einem SPO reicht. Das Unternehmen ist heute eines der größten an der Wiener Börse. Im Interview spricht Michael Buchbauer, Head of Group Finance, Communications & Investor Relations, über Investoren-Ansichten, das ATX Family-Potenzial, Akquisitionen uvm. Als familiengeführtes Unternehmen ist Andritz auch im kürzlich von der Wiener Börse eingeführten ATX Family enthalten. Was bedeutet der Index für die enthaltenen Unternehmen? Michael Buchbauer: An der Wiener Börse gibt es eine Reihe sehr erfolgreicher Unternehmen, deren größte Anteilseigner Familien sind. Diese Firmen in einem Index zusammenzufassen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...