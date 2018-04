11880 Solutions AG und Google: Erfolgreiche Zusammenarbeit für weitere zwei Jahre verlängert DGAP-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Kooperation 11880 Solutions AG und Google: Erfolgreiche Zusammenarbeit für weitere zwei Jahre verlängert 09.04.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Essen, 9. April 2018 - Google und die 11880 Solutions AG haben jetzt ihre langjährige Kooperation für zwei weitere Jahre vertraglich besiegelt. Damit bleibt die 11880 Solutions AG auch in den kommenden 24 Monaten ein wichtiger Premium Partner im Reseller-Programm von Google. "Um von der Masse der Verbraucher sofort gefunden zu werden, empfehlen wir vielen unserer Kunden Google-Produkte. Damit ebnen unsere Unternehmenskunden ihren Kunden und Neukunden den Weg zu unserer Plattform 11880.com. Hier erhalten sie dann alle gesuchten Detailinformationen und können unverbindlich Angebote anfordern", erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. Mit der Präsenz in der Branchenauskunft 11880.com, mehr als 20 Fachportalen für die am meisten gesuchten Branchen, einem Eintragsservice, der die Präsenz auf über 30 weiteren wichtigen Auskunftsportalen sichert und dem Bewertungsmanagement-Paket von werkenntdenBESTEN bietet die 11880 Solutions AG kleinen und mittleren Unternehmen effektive Pakete, um ihr Angebot für ein geringes Budget online zu vermarkten. Passende Google-Produkte runden das Paket aus eigenen Produkten häufig sinnvoll ab, um die Auffindbarkeit von Beginn an zu optimieren. Christian Maar: "Google ist die erste Adresse für Verbraucher, die online suchen. Daher freuen wir uns, dass wir unsere langjährige Partnerschaft jetzt weiter fortsetzen." Google wählt seine Partner für das Reseller-Programm nach Qualität und Professionalität der Produkte aus. Zur Sicherstellung der Kundenzufriedenheit bietet das Unternehmen seinen Partnern regelmäßige Produkt- und Vertriebsschulungen an. Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 089/ 8954-1188 Fax: 089/ 8954-1189 E-Mail: anja.meyer@11880.com 09.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Kruppstraße 74 45145 Essen Deutschland Telefon: 0395 - 560 99 - 0 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE0005118806 WKN: 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 672273 09.04.2018

