CLIQ Digital AG veröffentlicht testierten Konzernabschluss 2017 - ambitioniertes zweistelliges Ergebniswachstum für 2018 DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis CLIQ Digital AG veröffentlicht testierten Konzernabschluss 2017 - ambitioniertes zweistelliges Ergebniswachstum für 2018 09.04.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Corporate News CLIQ Digital AG veröffentlicht testierten Konzernabschluss 2017 - ambitioniertes zweistelliges Ergebniswachstum für 2018 - Testierte Konzernzahlen 2017 entsprechen den vorläufigen Zahlen vom 15. Februar 2018 - Nettoergebnis (vor Minderheitsanteilen) erhöht um 23 % auf EUR 3,4 Mio. (2016: EUR 2,7 Mio.) - Kundenbasiswert steigt um 24 % auf EUR 26 Mio. (2016: EUR 21 Mio.) - Prognose 2018: ambitioniertes zweistelliges Ergebniswachstum sowie (leicht) höhere Umsätze gegenüber dem Vorjahr Düsseldorf, 9. April 2018 - Die CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN A0HHJR), ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform, veröffentlicht heute ihren testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 und die Prognose für 2018. Umsatz- und Ergebnisentwicklung (in EUR Mio.) 2017 2016 Umsatzerlöse 70,5 65,3 EBITDA (bereinigt) 5,5 5,1 EBIT 5,2 4,5 Nettoergebnis (vor Minderheiten) 3,4 2,7 Nettoergebnis (nach Minderheiten) 3,3 2,7 Die CLIQ Digital AG konnte im Berichtsjahr ihr internationales Wachstum fortsetzen. Mit einer lokalen Präsenz in einem ihrer Hauptmärkte (UK) gelang es der Unternehmensgruppe, ihre Vertriebskraft deutlich zu steigern. Die Umsatzerlöse stiegen infolge eines höheren CLIQ-Faktors von 1,47 (2016: 1,41) um 8 % auf EUR 70,5 Mio. (2016: EUR 65,3 Mio.). Der höhere CLIQ-Faktor konnte die geringeren Marketingaufwendungen ausgleichen, die sich im Berichtsjahr auf EUR 18,6 Mio. summierten (2016: EUR 21,6 Mio.). CLIQ Digital fokussierte sich im Berichtsjahr auf eine gesteigerte Qualität des Traffics mit einem höheren CLIQ-Faktor und verringerte die Anzahl der Medienpartner. Dies führte zu einem Umsatzwachstum von 8 % (anstatt eines zweistelligen Umsatzwachstums, wie ursprünglich avisiert) sowie zu einer sehr erfreulichen Ergebnisentwicklung. CLIQ Digital erzielte somit wie erwartet zweistellige Zuwachsraten beim EBIT, das im Berichtsjahr kräftig um 15 % von EUR 4,5 Mio. auf EUR 5,2 Mio. kletterte. Dadurch verbesserte sich die EBIT-Marge (EBIT/Bruttoumsatz) gegenüber dem Vorjahr von 6,9 % auf 7,3 %. Das Nettoergebnis vor Minderheiten erhöhte sich im Berichtsjahr signifikant auf EUR 3,4 Mio. nach EUR 2,7 Mio. im Vorjahr (+23 %). Das kumulierte Ergebnis je Aktie (EPS verwässert) verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 0,43 auf EUR 0,53 im Berichtsjahr 2017. Entwicklung wichtiger Kennziffern 2017 Die Profitabilität der CLIQ Digital konnte im Berichtsjahr durch margenstärkere Marketingkampagnen und einen höheren ARPU (Average Revenue per User) in Europa deutlich gesteigert werden. Im Jahr 2017 betrug der Umsatzanteil des europäischen Marktes am Gesamtumsatz 76 % (2016: 82 %). Dank der Konzentration auf margenstarke Märkte stieg die Kennziffer ARPU um 12 % auf EUR 13,16 (2016: EUR 11,73). Hinsichtlich der Kosten pro Kundenakquisition (CPA) verzeichnete die Gesellschaft einen Anstieg um 8 %. Als Ergebnis stieg das Verhältnis von ARPU zu CPA (CLIQ-Faktor) von EUR 1,41 im Jahr 2016 auf EUR 1,47 im Jahr 2017. Dies unterstreicht deutlich die gestiegene Kundenprofitabilität. Der Kundenbasiswert - eine wichtige Kennzahl für die Schätzung des erwarteten Nettoumsatzes von Bestandskunden - stieg im Jahr 2017 um 24 % auf EUR 26 Mio. gegenüber EUR 21 Mio. im Vorjahr. Bilanz 2017 CLIQ Digital erwirtschaftete im Berichtsjahr einen Cashflow aus operativer Tätigkeit in Höhe von EUR 5,1 Mio. (2016: EUR 0,5 Mio.). Die erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2017 ermöglichte der CLIQ Digital AG zudem eine weitere Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber ihrem Finanzinstitut. Diese lagen zum 31. Dezember 2017 bei EUR 5,7 Mio. und damit rund 46 % unter dem Vorjahreswert von EUR 10,6 Mio. zum 31. Dezember 2016. Dabei sind Zahlungen für Körperschaftsteuer in Höhe von rund EUR 2 Mio. zu berücksichtigen, die im ersten Halbjahr 2018 zu leisten sind. Zum Bilanzstichtag 2017 betrug das Konzerneigenkapital EUR 46,5 Mio. nach EUR 43,4 Mio. im Vorjahr. CLIQ Digital verfügt damit über ein solides finanzielles Fundament, um auch künftig ambitionierte Expansionsziele weiter umsetzen zu können. Ausblick 2018 Nach einem erfolgreichen Jahr 2017 und einem herausfordernden Start in das laufende Geschäftsjahr (durch niedrige Marketingaufwendungen im vierten Quartal 2017) strebt die CLIQ Digital Unternehmensgruppe für 2018 ein ambitioniertes zweistelliges Ergebniswachstum an. Wir gehen davon aus, dass die Ergebnisse im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr niedriger ausfallen werden, was auf Verzögerungen bei unserem Produkt- und Marktangebot zurückzuführen ist. Dies wurde bis zum Ende des ersten Quartals gelöst. Die Marketingausgaben sind im ersten Quartal 2018 gegenüber dem letzten Quartal 2017 gestiegen. Der erwartete Anstieg der Marketingausgaben für 2018 wird wiederum zu höheren Umsätzen gegenüber dem Vorjahr führen. Der geprüfte Geschäftsbericht 2017 steht ab sofort unter www.cliqdigital.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung. Über CLIQ Digital: CLIQ Digital ( www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3). 