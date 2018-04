SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND vollzieht Übernahme der Mehrheit am Kupplungssystemspezialisten V.ORLANDI S.p.A. DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Firmenübernahme SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND vollzieht Übernahme der Mehrheit am Kupplungssystemspezialisten V.ORLANDI S.p.A. 09.04.2018 / 08:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. SAF-HOLLAND vollzieht Übernahme der Mehrheit am Kupplungssystemspezialisten V.ORLANDI S.p.A. Luxemburg, 9. April 2018 - SAF-HOLLAND meldet den erfolgreichen Vollzug der bereits am 16. März 2018 gemeldeten mehrheitlichen Übernahme des italienischen Hersteller von Kupplungssystemen für Lkw, Anhänger, Trailer und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge V.ORLANDI S.p.A., mit Sitz in Flero, Italien. In einem ersten Schritt erwarb SAF-HOLLAND 70 % der Anteile an V.ORLANDI S.p.A. Für die noch ausstehenden 30 % der Anteile an der Gesellschaft wurde eine Kaufoption für SAF-HOLLAND vereinbart, die zu einem späteren Zeitpunkt ausgeübt werden kann. Die Einbeziehung in den Konsolidierungskreis des SAF-HOLLAND Konzerns erfolgt zum 1. April 2018. Für das erste volle Jahr nach erfolgter Einbeziehung in den Konsolidierungskreis des SAF-HOLLAND Konzerns wird ein Umsatzbeitrag von V.ORLANDI in Höhe von rund 22 Mio. Euro erwartet. Dabei soll eine bereinigte EBIT-Marge um die 15% erreicht werden. SAF-HOLLAND Unternehmensportrait: Die SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa und beliefert schwerpunktmäßig die Trailer-Märkte. Das Unternehmen zählt mit rund 1.139 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2017 zu den international führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden, die unter den Marken SAF, HOLLAND und Neway vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefert die Gruppe Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND ist, als einer von nur wenigen Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie, international breit aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent. Mit der Innovationsoffensive SMART STEEL - ENGINEER BUILD CONNECT verbindet SAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik und treibt die digitale Vernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. Mehr als 3.500 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie. Kontakt: SAF-HOLLAND GmbH Stephan Haas Hauptstraße 26 63856 Bessenbach Phone +49 6095 301-617 Stephan.Haas@safholland.de 09.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A. 68-70, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg Luxemburg Telefon: +49 6095 301 - 0 Fax: +49 6095 301 - 260 E-Mail: info@safholland.de Internet: www.safholland.com ISIN: LU0307018795, DE000A1HA979, WKN: A0MU70, A1HA97 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 672307 09.04.2018

