FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.04.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UFUB XFRA CH0000474541 UBS CH STRAT.FD-BALA.EO P 0.530 EUR

XFRA DE000HSH3321 HSH NORDBANK MZC 14 12/19 0.000 %

WI1 XFRA US9746371007 WINNEBAGO IND. DL-,50 0.082 EUR

RTN1 XFRA US7551115071 RAYTHEON CO. DL-,01 0.709 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

GAP XFRA US3647601083 GAP INC. DL-,05 0.198 EUR

ETH XFRA US2976021046 ETHAN ALLEN INTER. DL-,01 0.155 EUR

CSC XFRA US1344291091 CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375 0.286 EUR

NVAC XFRA TH0148010R15 BANPU PCL -NVDR- BA 10 0.009 EUR

WILB XFRA SE0000950636 FABEGE AB SK 28,50 0.437 EUR

D3N XFRA HK0405033157 YUEXIU REIT ASS. MGMT UTS 0.018 EUR

ENCA XFRA ES0130625512 ENCE ENERGIA+CELUL.EO-,90 0.066 EUR

EFQ2 XFRA DE000ETFL425 DK DB EUROGOV FRANCE 0.340 EUR

EL4V XFRA DE000ETFL219 DK DB EUROG.GERMANY 10+ 1.220 EUR

EL4T XFRA DE000ETFL193 DK DB EUROG.GERMANY 3-5 0.250 EUR

EL4S XFRA DE000ETFL185 DK DB EUROG.GERMANY 1-3 0.220 EUR

EL4N XFRA DE000ETFL144 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.5-7 0.300 EUR

EL4M XFRA DE000ETFL136 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.3-5 0.350 EUR

HEN3 XFRA DE0006048432 HENKEL AG+CO.KGAA VZO 1.790 EUR

HEN XFRA DE0006048408 HENKEL AG+CO.KGAA ST O.N. 1.770 EUR

QS5 XFRA CH0012280076 STRAUMANN HLDG NA SF 0,10 4.028 EUR

PNEG XFRA DE000A12UMG0 PNE WIND AG WA 14/19 0.031 EUR

A0T XFRA US03027X1000 AMERICAN TOWER DL -,01 0.613 EUR

MV4 XFRA US6245801062 MOVADO GRP INC. DL-,01 0.163 EUR

BPFG XFRA TH0148A10Z14 BANPU PCL -FGN- BA 1 0.009 EUR

TGE1 XFRA CH0276837694 MOBILEZONE NAM. SF-,01 0.509 EUR

ELFD XFRA DE000ETFL490 DEKA EUROZ.R.P.1-10 U.ETF 0.420 EUR