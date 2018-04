Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG mit Vorlage des Geschäftsberichts für 2017 die Schätzungen von SRC für die wichtigsten Finanzkennzahlen des Konzerns erreicht und teilweise sogar übertroffen. Der Analyst sieht für 2018 weiteres Potenzial und hebt das Kursziel an. Aufgrund der zuletzt starken Kursentwicklung reduziert er jedoch gleichzeitig die Einschätzung für das Immobilienunternehmen.

Im Jahr 2017 habe die S IMMO AG sowohl beim operativen Ergebnis auf EBIT-Basis als auch beim Bewertungsergebnis und dem Nettogewinn die Schätzung des Analysten leicht übertroffen. Dagegen seien die Mieteinnahmen, das Finanzergebnis und der FFO im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Demnach habe das Unternehmen laut SRC trotz der zahlreichen Verkäufe 2016 und 2017 mit 118 Mio. Euro nahezu an die Mieteinnahmen aus dem Vorjahr (GJ 2016: 112 Mio. Euro) angeknüpft. Die cash-getriebenen FFO seien sogar auf fast 43 Mio. Euro (GJ 2016: rund 40 Mio. Euro) gestiegen. Das Bewertungsergebnis habe mit 128 Mio. Euro über der SRC-Schätzung von 114 Mio. Euro gelegen. Hier gelte zu beachten, dass das Portfolio nach Analystenmeinung noch immer nicht aggressiv bewertet sei und somit noch Potenzial für weitere Aufwertungen in den kommenden Jahren bestehe. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe mit 130 Mio. Euro über den Erwartungen des Analysten von rund 126 Mio. Euro gelegen.

Laut SRC Research habe S IMMO in den vergangenen Jahren zu günstigen Preisen neue Objekte gekauft und diese nach Weiterentwicklung und Modernisierung zu sehr guten Konditionen verkauft. Dies führe folglich zu Einschnitten im FFO-Ergebnis im Geschäftsjahr 2018, die jedoch durch die bereits getätigten Zukäufe in Deutschland und die baldigen Fertigstellungen mehrerer namhafter Projekte schon im aktuellen Jahr teilweise ausgeglichen werden, so der Analyst. Neben der vielversprechenden Development Pipeline mit 300.000 qm sieht der Analyst zukünftig noch weiteres Potenzial durch sinkende Finanzierungskosten von derzeit rund 2,7 Prozent (2016: 3,1 Prozent) auf ca. 2,5 Prozent. Der Analyst wertet die 2017er-Zahlen als erfreulich und geht für 2018 nur von einem recht kleinen Rückgang im FFO I auf rund 40 Mio. Euro aus. Dies sei hinsichtlich der bereits erfolgten umfangreichen Verkäufe durchaus ein Erfolg.

Vor dem Hintergrund des deutlichen Anstiegs im EPRA-NAV um 21 Prozent auf 17,63 Euro/Aktie hat SRC Research das Kursziel für die Aktien von S IMMO auf 17,50 Euro (zuvor: 16,00 Euro) erhöht, das Votum aber nach dem signifikanten Kursanstieg der S IMMO-Aktie von rund 14 Prozent in den vergangenen zwei Monaten auf "Accumulate" (zuvor "Buy") zurückgenommen.

