FRANKFURT (Dow Jones)--Christian Sewing hat einen Tag nach seiner Wahl zum Chef der Deutschen Bank harte Entscheidungen angekündigt. Die Aufstellung der Unternehmens- und Investmentbank will sich der Manager genauer ansehen, wie er in einem Brief an die Mitarbeiter der Deutschen Bank schrieb. Das Institut wolle sich in dem Bereich aus unrentablen Geschäften zurückziehen. Auf diese Weise sollen Kapazitäten für Wachstum freigesetzt werden.

"Wir werden deshalb genau analysieren, wie wir uns in dem schwierigen Marktumfeld aufstellen wollen. Es gilt, Stärken zu stärken und hier zusätzlich zu investieren", erklärte Sewing weiter. Insgesamt müsse sich die Deutsche Bank hinsichtlich ihrer Ertrags-, Kosten- und Kapitalstruktur weiter verändern.

"...Es ist selbstverständlich, dass wir als Deutsche Bank wieder profitabel sein wollen und müssen. Wir brauchen den geschäftlichen Erfolg, er ist unsere Lebensader. Im krassen Widerspruch dazu steht aber, wie wir in der Vergangenheit einige Ziele auf der Kosten- und der Ertragsseite verfehlt haben", so Sewing. "Gute Gründe mag es hier und da dafür gegeben haben. Aber es hat unserer Bank dennoch geschadet. Das wird das Führungsteam nicht mehr akzeptieren", heißt es in dem Brief an die Mitarbeiter der Deutschen Bank weiter.

Mit Blick auf die Erträge müsse die Deutsche Bank ihre "Jägermentalität" zurückgewinnen und sich in allen Geschäftsbereichen steigern und die Messlatte wieder höher legen. "Unser Start in das Jahr war solide, aber solide darf nicht unser Anspruch sein. Jeder von uns kann, ganz gleich ob in Geschäfts- oder Infrastrukturbereichen, zum Wachstum beitragen", so der Manager und unterstrich die Kosteneffizienz. "Die bereinigten Kosten dürfen dieses Jahr 23 Milliarden Euro nicht übersteigen. Das ist nicht verhandelbar", erklärte er.

Die Deutsche Bank hatte am Sonntagabend mitgeteilt, dass Sewing mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden berufen wurde. Er folgt auf John Cryan, der die Bank zum Monatsende verlassen wird. Der 47-jährige Sewing ist seit 1. Januar 2015 Mitglied des Vorstands und seit März 2017 stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Er verantwortet bisher den Unternehmensbereich Privat- und Firmenkundenbank (inklusive Postbank) gemeinsam mit Frank Strauß.

April 09, 2018

