Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Osram vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das zweite Geschäftsquartal dürfte den Tiefpunkt in der diesjährigen Geschäftsentwicklung des Lichttechnik-Anbieters darstellen, schrieb Analyst Peter Reilly in einer am Montag vorliegenden Studie. In Erwartung eines beschleunigten Wachstums in den Folgequartalen sei dies jetzt insofern ein guter Einstiegszeitpunkt für potenzielle Anleger./edh/la

Datum der Analyse: 09.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000LED4000

AXC0082 2018-04-09/09:58