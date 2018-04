Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Linz (pts008/09.04.2018/09:35) - Die Cloud ist weiterhin auf dem Vormarsch und gilt als eines der am stärksten wachsenden IT-Marktsegmente. Die meisten Unternehmen beziehen bereits Anwendungen, Infrastruktur oder Lösungen aus der Cloud. Der Vorteil großer Flexibilität mobilisiert den Cloud-Markt zusätzlich. Als einer der führenden Cloud-Integratoren baut S&T das Angebot in diesem Bereich kontinuierlich aus: Ab sofort ist der österreichische IT-Dienstleister auch SAP S/4HANA Cloud-Partner. S&T kennt die IT-Bedürfnisse und -Herausforderungen von Unternehmen wie kaum ein anderes Unternehmen. Mit der innovativen ERP-Lösung S/4HANA Cloud erweitert das Systemhaus sein Cloud-Portfolio nun auch im SAP-Bereich. Die neue, cloud-basierte SAP-Version bietet dabei nicht nur die Möglichkeit zur Auslagerung von Infrastruktur, sondern ermöglicht überdies die Vereinfachung von Prozessen, Effizienzsteigerungen und besonders rasche Reaktionen auf neue Geschäftschancen und sich ändernde Marktanforderungen. Die Integration der neuen SAP-Lösung in das Portfolio war daher ein wichtiger strategischer Meilenstein, wie Richard Neuwirth, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der S&T AG, erklärt: "Die SAP S/4HANA Cloud-Partnerschaft ist für S&T ein wichtiger Schritt, um die Position als einer der führenden Cloud-Integratoren in Österreich auch im SAP-Bereich weiter auszubauen. Mit der neuen Cloud-Lösung können wir einerseits Bestandskunden eine innovative SAP-Variante bieten, andererseits aber auch völlig neue Kundenschichten ansprechen." Konkret handelt es sich bei SAP S/4HANA Cloud um die "Next-Generation-ERP-Suite" aus dem Hause SAP, die sich neben einer intuitiven und benutzerfreundlichen Oberfläche vor allem durch eine enge Integration der betriebswirtschaftlichen Kernprozesse auszeichnet. Die drei verfügbaren Produktversionen decken unterschiedliche Anforderungen ab: SAP S/4HANA Professional Services Cloud ermöglicht ein durchgängiges Projektmanagement, SAP S/4HANA Finance Cloud bietet eine benutzerfreundliche, moderne Finanzlösung mit Funktionen für Beschaffung und Auftragsmanagement zur Unterstützung von Großunternehmen und Tochtergesellschaften und SAP S/4HANA Enterprise Management Cloud kombiniert Funktionen für Dienstleistungen und Finanzwesen für die umfassende Abbildung von Geschäftsprozessen in Echtzeit. Im Gegensatz zu klassischen Einführungsprojekten können Kunden auf bereits vorkonfigurierten Prozessen aufsetzen und die Lösung innerhalber kurzer Zeit nutzen. SAP S/4HANA Cloud bietet zudem den Vorteil, dass die neuesten Funktionen und Weiterentwicklungen vierteljährlich ohne aufwändige Upgrades für den Kunden sofort verfügbar sind. Das sorgt - so wie auch der vergleichsweise niedrige Implementierungsaufwand - für attraktive Betriebsszenarien. Über die S&T AG Die österreichische S&T AG ist ein herstellerunabhängiges Systemhaus mit Hauptsitz in Linz und beschäftigt rund 3.900 Mitarbeiter in mehr als 25 Ländern weltweit. Als führender Anbieter von auch Eigentechnologie umfassenden IT-Dienstleistungen und -Lösungen in Zentral- und Osteuropa zählt S&T sowohl internationale Großkonzerne als auch kleine und mittelständische Unternehmen unterschiedlichster Branchen zu seinen Kunden. Das Leistungsspektrum des Gesamtanbieters von IT-Lösungen umfasst unter anderen die Bereiche Rechenzentrumsbetrieb, Workplace Management, Managed Printing, Beschaffung, Integration und Wartung von IT-Produkten, SAP-Betrieb bzw. -Implementierung sowie Softwareentwicklungen. Zudem zählt das im TecDAX der Deutschen Börse gelistete Unternehmen zu den führenden Anbietern von Embedded-Industrial-Computer- bzw. Industrie-4.0-Technologie. (Ende) Aussender: S&T AG Ansprechpartner: Valentin Trummer Tel.: +43 732 7664 0 E-Mail: marketing@snt.at Website: www.snt.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180409008

