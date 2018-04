Die Klassik Radio AG betreibt den gleichnamigen Radiosender und ist damit der größte private Radiosender in Deutschland. Darüber hinaus wurde kurz vor Weihnachten unter dem Namen "Klassik Radio Select" ein neuer Streaming-Dienst gestartet, mit dem Klassik-Fans für einen Monatsbeitrag von 5,99 Euro über 100 kuratierte, werbefreie Radiosender aus den Bereichen Klassik, Filmmusik sowie Jazz und Lounge nutzen können. Als Kuratoren für den Dienst konnte Klassik Radio namhafte Experten wie Rolando Villazón, James Newton Howard oder André Rieu gewinnen.

Mit der erfolgreichen Etablierung dieses Konzepts könnte sich Klassik Radio eine wichtige Quelle an margenträchtigen und wiederkehrenden Einnahmen erschließen. Um dieses Ziel zu erreichen, kann das Unternehmen vor allem mit dem Pfand der großen Reichweite wuchern, die einer aktuellen Auswertung zufolge (Mediaanalyse ma 2018 Audio I) in der weitesten Abgrenzung letztes Jahr fast 5,9 Mio. Menschen umfasste. Die Zahl der Zuhörer in einer Durchschnittsstunde ...

