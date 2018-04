Bereits am Vorabend konnten sich etwa die Hälfte der 127 Teilnehmer des darauffolgenden Veranstaltungstages bei einem gemeinsamen Abendessen über "Stand und Perspektiven der Elektromobilität" informieren. Am Folgetag wurden in zehn Vorträgen aktuelle Untersuchungen und spannende Ergebnisse zur Klimatisierung von Elektrofahrzeugen vorgestellt. Dabei wurde eines klar: In den letzten Jahren sind vielversprechende Ansätze zur Lösung des Konflikts Reichweite versus Klimatisierung entwickelt worden. Nach der Begrüßung durch Rainer Burger vom Veranstalter TWK GmbH stellten im Karlsruher Akademiehotel zehn Referenten neue Lösungsansätze zur effektiven Klimatisierung von Elektrofahrzeugen vor, die zugleich möglichst wenige Einbußen in der Reichweite bedeuten. Denn nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes für Januar 2018 machen Elektro- und Hybridfahrzeuge weniger als ein Prozent aller Fahrzeuge aus - und das trotz Wachstumsraten von 108,9 % bei Elektrofahrzeugen und 95,0 % bei Hybridfahrzeugen. Einer der Hauptgründe ist die Reichweitenproblematik der Fahrzeuge. Mehr Reichweite durch angepasste Temperaturen Ein Lösungsansatz hierfür ist das sogenannte Thermomanagement, das den Wärmehaushalt eines Fahrzeugs unter Berücksichtigung des Innenraumkomforts und der Kühlung und Beheizung aller Komponenten optimiert. Zentraler Punkt hierbei ist es, die "Behaglichkeit" zu garantieren - sowohl der Fahrzeuginsassen als auch der elektrischen Komponenten und insbesondere der Batterie. Ähnlich wie der Mensch benötigen diese Bauteile nämlich eine "behagliche Wohlfühlatmosphäre", um effektiv und lange zu arbeiten. Große Herausforderung hierbei ist, dass die notwendigen Temperaturbereiche ebenso zahlreich sind wie die Komponenten. So bevorzugen zum Beispiel Ladegeräte und Leistungselektronik Temperaturen von 50 bis 60 °C, Batterien hingegen arbeiten bei Temperaturen von 20 bis 30 °C am effektivsten. Um diesem Umstand gerecht zu werden, ist die TKI Automotive GmbH zu einer funktionsorientierten Systementwicklung übergegangen. TKI ist es gelungen, Thermomanagement, Komfortelektronik ...

