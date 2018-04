Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU Aero Engines auf "Neutral" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Analyst Chris Hallam passte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Annahmen für die Auswirkungen von Währungseffekten bei europäischen Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen an. Ökonomen der US-Bank rechneten damit, dass sich die schwache Entwicklung des US-Dollars in diesem Jahr fortsetzen werde. Für den Triebwerksbauer MTU sei der Effekt bedeutend - wenngleich sich dies durch Absicherungsgeschäfte nur verzögert auswirke./tih/la Datum der Analyse: 06.04.2018

