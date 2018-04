Liebe Leser,

das ist heftig: Die Aktie der Baumot Group war am vorigen Freitag bereits mit einem schönen Tages-Plus von 7,7% auf 2,788 Euro aus dem Xetra-Handel ins Wochenende gegangen. Doch nachbörslich ging richtig die Post ab, da wurden bei Tradegate Notierungen bei 3,675 Euro gesehen und ein Plus von rund 41%. Was war da los? Der Blick zum Unternehmen zeigt, dass es von dort keine neuen Mitteilungen gab. Gewiss, die Mitteilung, dass das BMVI (Bundesministerium für Verkehr und digitale ... (Peter Niedermeyer)

