Der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer kämpft gegen einen mutmaßlichen Patentklau - aber nicht etwa in China, sondern in Deutschland.

Wenn Ralf Gumbel auf die alten Fotos der Blechdruckmaschine blickt, ärgert er sich so ungebremst, als würde er den mutmaßlichen Klau seiner Patente gerade erst entdecken. Er zeigt auf ausgestanzte Löcher in einer langförmigen Maschine. Vorne zieht die Maschine Blechplatten ein, hinten gibt sie die bedruckt wieder aus. Auf einer Fläche dazwischen finden sich runde Bohrungen. "Sehen Sie auf die Löcher", sagt Gumbel, Chef von KBA Metalprint aus Stuttgart, einer 100-prozentigen Tochter des Druckmaschinenherstellers Koenig & Bauer. "Diese Löcher sind bei dieser Maschine für die Funktion nicht mehr notwendig. Doch sogar die haben sie nachgebaut."

Koenig & Bauer ist eine Institution des deutschen Maschinenbaus. Das Unternehmen aus Würzburg ist Weltmarktführer im Bereich der Blechdrucke. Fast 70 Prozent der rund 400 Milliarden gedruckten Verschlüsse auf Lebensmittelflaschen kommen laut Unternehmensangaben aus ihren Maschinen. 200 Jahre gibt es das im SDax gelistete Unternehmen bereits. Zum Schutz seiner Patente haben die Gründer früher Maschinen wegen besserer Gesetze in England betrieben. Das erste Exemplar der Londoner Tageszeitung "The Times" etwa wurde auf einer Maschine von Koenig & Bauer gedruckt.

Heute wirkt dieses Detail der Firmengeschichte wie Ironie: Zum 200-jährigen Jubiläum erschüttert ein Patentstreit die Traditionsfirma. Es geht um einen ungeheuren Verdacht: Hubert Winkler, früher Serviceleiter bei der Koenig & Bauer-Tochter, soll Baupläne geklaut und damit KBA-Maschinen in dem von ihm gegründeten Unternehmen Hebenstreit Metal Decorating nachgebaut haben. Heute ist der so hart beschuldigte Winkler Geschäftsführer von Hebenstreit - und weist diese Vorwürfe vehement zurück.

Der Streit in der Maschinenbaubranche hat längst das Zeug zum Wirtschaftskrimi. Bereits 2015 durchsuchte die Polizei den Hauptsitz von Hebenstreit und die Privaträume von Winkler. Dabei stießen die Ermittler auf inkriminierende Baupläne und E-Mails. Zwei ehemalige Mitarbeiter von KBA wurden 2017 deshalb rechtskräftig wegen Verrats von Betriebsgeheimnissen verurteilt. Gegen Hebenstreit-Chef Winkler und andere Akteure dauern die strafrechtlichen Ermittlungen noch an. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart will bis Jahresmitte über eine Anklageerhebung entscheiden. Bei Verurteilung droht Winkler eine Haftstrafe. Der Fall KBA-Hebenstreit ist dabei mehr als ein Zwist in der Maschinenbaubranche. Er zeigt exemplarisch, wie schwer mutmaßliche Patentverletzungen auch mitten in Deutschland aufzuklären sind - und was die Ermittlungen allen Beteiligten abverlangen. ...

