SCHMOLZ + BICKENBACH von US-Sanktionen nicht betroffen

Luzern,9. April2018- SCHMOLZ + BICKENBACH, ein weltweit führendes Unternehmen für Speziallangstahl, hat heute bekanntgegeben, dass die Gruppe nicht wesentlich betroffen ist von den Sanktionen, welche die US-Regierung gegen seinen Aktionär Viktor F. Vekselberg und dessen Renova Holding erlassen hat.

Viktor F. Vekselberg hält über seine Beteiligungsgesellschaften deutlich weniger als 50% des Gesamtkapitals von SCHMOLZ + BICKENBACH. Infolgedessen und aufgrund der Zusammensetzung der Aktionärsbasis versteht sich SCHMOLZ + BICKENBACH nicht als Specially Designated National (SDN) gemäss Executive Order 13662 des US Office of Foreign Assets Control (OFAC). SCHMOLZ + BICKENBACH erwartet nach heutigem Kenntnisstand keine wesentlichen Auswirkungen der Sanktionen auf sein Geschäft, weder in den Vereinigten Staaten von Amerika noch in anderen Teilen der Welt.

Über SCHMOLZ + BICKENBACH

Die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe ist heute einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit über 10 000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.