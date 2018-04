Nachdem QSC zum ersten Mal seit drei Jahren wieder Gewinne vorweisen konnten, sah so mancher Analyst schon eine Trendwende bei der Aktie voraus. Die war in den letzten Jahren gehörig unter die Räder gekommen und konnte sich zu keinem Zeitpunkt wirklich erholen. Noch lässt der Turnaround aber weiter auf sich warten. In der letzten Woche gab es zwar einen kleinen Kurssprung, mit 1,44 Euro auf der Anzeigetafel setzt sich die langfristige Seitwärtsbewegung aber weiter fort. Immerhin ging es am Montag ... (Robert Sasse)

