SMC-Research bewertet die von der Noratis AG vorgelegten Zahlen für 2017 positiv. Das Unternehmen habe die dynamische Entwicklung der Vorjahre fortgesetzt und dürfte dies laut SMC-Analyst Adam Jakubowski auch zukünftig tun. In Erwartung weiter steigender Erlöse und Erträge sieht das Researchhaus für die Aktie noch beträchtliches Potenzial und bestätigt das positive Urteil.

Im Jahr 2017 habe Noratis den Umsatz um die Hälfte auf 68 Mio. Euro gesteigert und den Jahresüberschuss auf 8,7 Mio. Euro verdoppelt. Damit habe das Unternehmen nach Darstellung von SMC-Research den eindrucksvollen Wachstumskurs der letzten Jahre fortgesetzt. Da gleichzeitig auch das Vorratsvermögen erwartungsgemäß auf knapp 100 Mio. Euro erhöht worden sei, scheine die weitere Expansion nach Einschätzung des Analystenhauses ebenfalls gut abgesichert zu sein.

Noratis selbst stelle für 2018 einen "merklichen" Anstieg von Umsatz und Gewinn in Aussicht und begründe diese Erwartung vor allem mit geplanten Blockverkäufen im zweiten Halbjahr. Dies entspreche auch grundsätzlich den bisherigen Schätzungen von SMC-Research, die es in Reaktion auf die Zahlen an die nun höhere Basis sowie an die Ist-Kostenstruktur angepasst hat. In Summe sieht SMC-Research den fairen Wert jetzt bei 35,30 Euro und hat auf dieser Basis das bisherige Rating "Buy" bestätigt.

