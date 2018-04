Die Analysten der US-Bank Citigroup haben sich in ihrer jüngsten Studie zu den Aktien der Deutschen Bank skeptisch zum Wechsel in der Führungsspitze geäußert. Analyst Andrew Coombs kann nicht erkennen… …wie der Wechsel an der Führungsspitze die Geschicke der Bank zum Positiven wenden soll, auch wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...