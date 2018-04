California Gold (TSX: CGM; WKN: A2ALQ0) gab heute mit dem 5. Satz an Bohrergebnissen vom Fremont Projekt Ergebnisse bekannt, die sogar die letzte Woche gemeldeten übertrafen und damit die bisher besten jemals erreichten Ergebnisse darstellen.



Loch QS-DD-18-015 enthielt von 108,5 m bis 123,4 m Tiefe 4,67 g/t Gold, was für einen potentiellen Tagebau schon ein hervorragender Wert ist. In diesem Abschnitt ist ein hochgradiges Intervall von 1,8 m Länge mit 22,91 g/t Gold enthalten.



CEO Vishal Gupta zeigte sich erneut höchsterfreut über diese Ergebnisse der Queen-Specimen Zone. Die Bohrstandorte der beiden heute gemeldeten Löcher befinden sich nur 60 m nordwestlich der beiden Hochgrad-Bohrungen, deren Ergebnisse letzte Woche bekanntgegeben wurden.



