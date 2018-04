Die Aktie von Northern Empire Resources (WKN: A2DSW2) konnte in den vergangenen Tagen trotz schwachem Goldpreis und volatiler Aktienmärkte ein neues Jahreshoch feiern. Positive Aussagen eines bekannten Goldanalysten halfen dabei.

Als ich gestern, am ersten wunderschönen Frühlingstag, bei meinem Besuch im Spreewald über Northern Empire nachdachte, fiel mir keine bessere Beschreibung ein, als die Worte des Dichters Theodor Fontane zu gebrauchen: "Das Ganze ein Landschaftsbild im großen Stil; nicht von relativer Schönheit, sondern absolut". Eine absolute Schönheit ist das Kursbild von Northern Empire seit geraumer Zeit.

Kurs steigt auf 1,50 CA$ - Allzeithoch!

Alle drei Wochen, so scheint es, erlaubt unser absoluter Favorit im Goldsektor, ein positives Resümee. Allein seit unserem letzten Update ist der Kurs wieder +20% gestiegen. In einer Zeit, in der die meisten Aktien und Indizes schwer wie Blei in den Anlegerdepots liegen.

Heute wurde schließlich die Marke von 1,50 CA$ getroffen und im Tagesverlauf kurzzeitig sogar überboten, ein neues Jahres- und Allzeithoch.

Immense relative und absolute Stärke

Wieder einmal bestätigt sich die Börsenweisheit, dass die besten Aktien auf ihrem mehrjährigen Weg nach oben viele neue Allzeithochs feiern, während die schlechten Aktien zwischen den Seilen hängen bleiben.

Der Goldmarkt notiert, gemessen am VanEck Junior Gold Miners ETF, rund 15% unter seinem Stand von September 2017, während die Northern Empire-Aktie nach unserem Rat zum Einstieg, der von einem Projektbesuch vor Ort begleitet wurde, einen spektakulären Gewinn von bislang +130% brachte.

Einfacher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...