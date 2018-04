Liebe Leser,

im Jahr 2017 erzielte Yamana Gold mit dem Verkauf von Gold fast 80 % der gesamten Umsätze, was jedoch 4,66 % weniger war als in 2016. Die Umsätze mit Kupfer stiegen hingegen um 38 % an, allerdings trug der Kupferabsatz mit 15,7 % zu den gesamten Umsätzen bei, der Rest verteilt sich auf den Umsatz mit Silber. Hier fiel der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 25 %. Die Yamana Gold Aktie wird daher weiterhin eine hohe positive Korrelation zum Goldpreis aufweisen, dennoch aber ... (David Iusow)

